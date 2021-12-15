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  2. Фотофакт. Миссия международной организации по миграции работает в ТЛЦ "Брузги"

Фотофакт. Миссия международной организации по миграции работает в ТЛЦ "Брузги"

Сегодня в ТЛЦ  работают представители Международной организации по миграции. Они будут содействовать добровольному возвращению на родину тех беженцев, которые этого хотят. 

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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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