Главная Фотофакт. Миссия международной организации по миграции работает в ТЛЦ "Брузги" Опубликовано: 15.12.2021 13:13:00 796 Фотофакт. Миссия международной организации по миграции работает в ТЛЦ "Брузги" Сегодня в ТЛЦ работают представители Международной организации по миграции. Они будут содействовать добровольному возвращению на родину тех беженцев, которые этого хотят. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы беженцы Светлана ИСАЕНОК Написать автору Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК Версия для печати Новости и статьи