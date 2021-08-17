Фотофакт. Минск накрыло мощным ливнем с грозой

К полудню 17 августа в столице уже сгущались тучи. Вскоре начался мощный ливень, была и гроза. Длился период непогоды недолго, но за это время по городу выпало от 10 мм до 20 мм осадков. Несколько деревьев рухнули под напором ветра. Местами произошло частичное подтопление проезжих частей. По данным МЧС, в Минске было ограничено движение общественного транспорта на пересечении ул. Калиновского и ул. Кнорина, на пл. Ванеева, ул. Кабушкина,47, ул. Долгобродская возле парка Дружбы народов и пересечении Логойского тракта и ул. Калиновского. При этом грозовой фронт распространился по большей части страны. Как Минск перенес непогоду, смотрите в подборке фото и видео наших корреспондентов.