Фотофакт. Media Transport Mall на Олимпийских играх в Токио

Чтобы представители СМИ ненароком не уехали на бейсбол вместо плавания и легко нашли нужный им автобус, вся эта транспортная зона поделена на сектора, обозначенные буквенно-цифровым кодом. А, кроме того, в случае чего нужную «остановку» помогут найти волонтеры, недостатка в которых здесь не наблюдается.