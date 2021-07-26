На Олимпиаде все дороги утром, днем и вечером ведут в находящийся на берегу Токийского залива Media Transport Mall, минуя который попасть куда-либо на автобусе нельзя. Представители СМИ утром направляются в этот хаб, чтобы пересесть на транспорт, который едет в Главный пресс-центр или на любой из спортивных объектов, и завершают трудовой день, разъезжаясь по отелям опять же через это место. В общем, бывать здесь приходится чаще, чем где бы то ни было в Токио.
Чтобы представители СМИ ненароком не уехали на бейсбол вместо плавания и легко нашли нужный им автобус, вся эта транспортная зона поделена на сектора, обозначенные буквенно-цифровым кодом. А, кроме того, в случае чего нужную «остановку» помогут найти волонтеры, недостатка в которых здесь не наблюдается.
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Фотофакт. Media Transport Mall на Олимпийских играх в Токио
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