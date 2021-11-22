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  2. Фотофакт. Маленькие дети большой беды... В транспортно-логистическом центре все живут ожиданием

Фотофакт. Маленькие дети большой беды... В транспортно-логистическом центре все живут ожиданием

Маленькие дети большой беды... В транспортно-логистическом центре "Брузги" все живут ожиданием.
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Фото: Анна КАСПЕР
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