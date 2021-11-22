Главная Фотофакт. Маленькие дети большой беды... В транспортно-логистическом центре все живут ожиданием Опубликовано: 22.11.2021 15:37:50 843 Фотофакт. Маленькие дети большой беды... В транспортно-логистическом центре все живут ожиданием Маленькие дети большой беды... В транспортно-логистическом центре "Брузги" все живут ожиданием. Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы граница беженцы дети Анна КАСПЕР Написать автору Фото: Анна КАСПЕР Версия для печати Новости и статьи