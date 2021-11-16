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  2. Фотофакт. Люди доведены до отчаяния: против них используют водометы, гранаты, слезоточивый газ

Фотофакт. Люди доведены до отчаяния: против них используют водометы, гранаты, слезоточивый газ

Люди доведены до отчаяния: против них используют водометы, гранаты, слезоточивый газ. 


















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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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