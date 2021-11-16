Главная Фотофакт. Люди доведены до отчаяния: против них используют водометы, гранаты, слезоточивый газ Опубликовано: 16.11.2021 12:39:24 1940 Фотофакт. Люди доведены до отчаяния: против них используют водометы, гранаты, слезоточивый газ Люди доведены до отчаяния: против них используют водометы, гранаты, слезоточивый газ. Фото: Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы граница беженцы Польша Людмила ГЛАДКАЯ Написать автору Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК Версия для печати Новости и статьи