Фотофакт. Крестный ход из Могилева в Мстиславль

Верующие отправились крестным ходом из Могилева в Мстиславль. Мероприятие приурочено к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. После богослужения в кафедральном Спасо-Преображенском соборе православные с хоругвями и иконой Александра Невского направились в дорогу. Паломникам предстоит пройти более чем сто километров и посетить различные населенные пункты области, где пройдут молебны и просветительские беседы. А уже к 10 сентября участников крестного хода ожидает торжественная встреча на входе в Мстиславль, где на следующий день в Свято-Александровском кафедральном соборе литургию совершит архиепископ Могилевский и Мстиславский Софроний.