Январь – самый зимний месяц, на который приходится полное спокойствие и безмятежность природы. Земля отдыхает и набирается сил на предстоящий плодородный год под толстым слоем выпавшего снега. А на этой неделе в Беларусь еще и нагрянули настоящие крещенские морозы. К концу недели столбик термометра опустился ниже 25 градусов. Фотокорреспондент sb.by запечатлел красоту зимнего пейзажа в деревне Зачепичи Щучинского района.
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Фотофакт: Крещенские морозы в Гродненской области
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Фото: Алексей БИБИКОВ