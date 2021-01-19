19 января православные верующие празднуют Крещение Господне – христианский праздник, установленный в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Одна из народных традиций в этот день – купание в освященной воде в специально оборудованных для этого местах на открытых водоемах. В этом году в Минске оборудовали три крещенские купели. Одна из них – на Комсомольском озере, где и побывал фотокорреспондент sb.by.
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Фотофакт. Крещенские купания на Комсомольском озере
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ