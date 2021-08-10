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Фотофакт. Красочные соленые озера на северо-западе Китая

Соленые озера, расположенные в Северо-Западном Китае, на рубеже лета и осени выглядят особенно красочно. Пейзажи играют яркими цветами и радуют глаз своей красотой.





Фото: "Синьхуа"
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