Главная Фотофакт. Красочные соленые озера на северо-западе Китая Опубликовано: 10.08.2021 19:17:00 1233 Фотофакт. Красочные соленые озера на северо-западе Китая Соленые озера, расположенные в Северо-Западном Китае, на рубеже лета и осени выглядят особенно красочно. Пейзажи играют яркими цветами и радуют глаз своей красотой. Фото: "Синьхуа" Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter Китай окно в Китай природа Подготовил(а): Светлана КОСАЧ Написать автору Версия для печати Новости и статьи