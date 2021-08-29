Фотофакт. Концерт с саундтреками из культовых видеоигр в Верхнем городе

В Верхнем городе 28 августа состоялся очередной концерт в рамках проекта «Классика у ратуши». Слушателям была представлена программа «Video Game Symphony. Музыка компьютерных игр». Популярные хиты к известным видеоиграм прозвучали в исполнении симфонического оркестра Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси и хора Polifonica. За дирижерским пультом выступал Андрей Якушев. Он же является автором аранжировок исполняемых композиций. Премьерный концерт проекта «Video Game Symphony» состоялся в апреле 2021года. В программе концерта прозвучали произведения из таких популярных видеоигр, как Assasin’s Creed, Metal Gear Solid, Skyrim, Killzone, Mortal Kombat и др.