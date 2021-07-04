Главная Фотофакт. Концерт и праздничный салют в Могилеве Опубликовано: 04.07.2021 09:41:17 1164 Фотофакт. Концерт и праздничный салют в Могилеве Фото: Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter Фото: САЗОНОВ Андрей Версия для печати Новости и статьи 04.07.2021 12:36:30 Четыре человека пострадали в ДТП в Осиповичском районе 04.07.2021 12:30:55 Запрет на посещение лесов снят на всей территории Беларуси 04.07.2021 12:25:11 В Минске в Свислочи тонул мужчина 04.07.2021 12:21:25 Алексей Колесный выиграл серебро юниорского ЧМ по борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха 04.07.2021 12:20:00 Лето в Беларуси: Лепельское озеро и город Лепель сняли с дрона 04.07.2021 12:15:43 В России выявили 25 142 случая заражения COVID-19 за сутки - максимум со 2 января 04.07.2021 12:11:47 Глава администрации Фрунзенского района Минска Сергей Шкруднев: наш менталитет, история, доказывают, что мы страну не отдадим 04.07.2021 12:11:06 За сутки в Витебской области заблудились 6 человек - всех нашли спасатели 04.07.2021 12:05:03 Сенатор: Беларусь из всех испытаний выходила еще более сильной и крепкой 04.07.2021 11:51:49 Умер известный белорусский скульптор Лев Гумилевский мнение Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ Космос для всех 04.07.2021 11:34:59 Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Беларуси 5 июля 04.07.2021 11:24:24 В Дятловском районе спасатели помогли мужчине выбраться из болота 04.07.2021 11:13:06 Праздничные мероприятия 3 июля прошли по всей стране без происшествий 04.07.2021 11:05:38 Белорусские спортсмены завоевали бронзу ЧМ по спортивной акробатике в Швейцарии 04.07.2021 10:43:19 На участке МКАД в ночное время временно ограничат движение 04.07.2021 10:25:17 В Беларуси за сутки утонули два человека 04.07.2021 10:19:00 Глава ТПП России: после кризисного 2020-го торговый оборот между Россией и Беларусью показывает хороший восстановительный рост 04.07.2021 10:07:20 Наша святая обязанность - сохранить независимую и процветающую Беларусь - мнение 04.07.2021 09:54:46 Фотофакт: праздничный концерт, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь, прошел в Бресте 04.07.2021 09:50:19 Японские спасатели нашли живыми 19 человек в районе схода оползня мнение Андрей МУКОВОЗЧИК Внутри нас 04.07.2021 09:46:02 Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске 04.07.2021 09:41:17 Фотофакт. Концерт и праздничный салют в Могилеве 04.07.2021 09:37:09 На Филиппинах разбился военный самолет с 85 людьми на борту 04.07.2021 09:21:33 ЦТ по истории Беларуси планируют пройти около 17 тыс. абитуриентов 04.07.2021 09:05:28 Лискович: День Независимости - повод осмыслить героизм белорусского народа 04.07.2021 00:00:20 Сборные Дании и Англии стали полуфиналистами чемпионата Евро-2020 04.07.2021 00:00:00 Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 03.07.2021 23:55:00 Фотофакт. Праздничный салют в Минске 03.07.2021 23:22:00 С двойным праздником жителей и гостей Березино поздравляли Александр Турчин, белорусские артисты и группа «Дюна» 03.07.2021 23:15:00 “Жалею, что дедушка и бабушка так мало рассказывали о войне”: белорусы вспоминают и благодарят тех, кто боролся за свободу и независимость мнение Андрей МУКОВОЗЧИК Психология Великой Победы 03.07.2021 23:00:00 Фейерверк и праздничный концерт на площадке у Дворца спорта в Минске - стрим 03.07.2021 22:57:08 Гороскоп на 5 июля 03.07.2021 22:35:00 Гала-концерт, посвященный Дню Независимости, прошел в Большом театре Беларуси 03.07.2021 21:50:00 Праздничный концерт, посвященный Дню Независимости в Бресте - стрим 03.07.2021 21:45:00 Книга Славы Могилевской области пополнилась 13 именами 03.07.2021 21:24:00 Фотофакт. Концерт у стелы «Минск – город-герой» 03.07.2021 20:52:00 Фотофакт. Праздник у Ратуши в Минске 03.07.2021 20:41:00 На телеканале ОНТ рассказали некоторые подробности антитеррористической операции белорусских спецслужб 03.07.2021 20:26:00 Фотофакт. В Минске у Дворца спорта отмечают День Независимости Беларуси 03.07.2021 20:05:00 Президент в День Независимости возложил венок к Кургану Славы и пообщался с участниками праздника мнение Алексей ДЗЕРМАНТ Цена суверенитета 03.07.2021 19:42:00 Лукашенко – артистам Большого театра: вы лицо нации, не делайте больше неверных шагов 03.07.2021 19:19:00 Довгало: любите нашу Беларусь, потому что родину любят не за то, что она велика, а за то, что она своя 03.07.2021 18:31:00 Лукашенко доложили о перспективах развития Большого театра