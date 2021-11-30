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  2. Фотофакт. Холодный день на белорусско-польской границе

Фотофакт. Холодный день на белорусско-польской границе

Столбики термометров сегодня опустились до минусовой температуры. Беженцы в ТЛЦ «Бремино-Брузги» греются теплым чаем – никто из них не привык к такой погоде. А ведь это еще не зима…  










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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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