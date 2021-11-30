Главная Фотофакт. Холодный день на белорусско-польской границе Опубликовано: 30.11.2021 12:55:03 957 Фотофакт. Холодный день на белорусско-польской границе Столбики термометров сегодня опустились до минусовой температуры. Беженцы в ТЛЦ «Бремино-Брузги» греются теплым чаем – никто из них не привык к такой погоде. А ведь это еще не зима… Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы граница беженцы Светлана ИСАЕНОК Написать автору Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ Версия для печати Новости и статьи