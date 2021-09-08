Главная Фотофакт. Хоккеисты «Гомеля» обыграли «Локомотив» в чемпионате Беларуси по хоккею с шайбой Опубликовано: 08.09.2021 22:36:00 665 Фотофакт. Хоккеисты «Гомеля» обыграли «Локомотив» в чемпионате Беларуси по хоккею с шайбой В очередном матче регулярного сезона Экстралиги «Гомель» на домашнем льду обыграл оршанский «Локомотив» со счетом 3:2. Самые яркие моменты этой игры оказались в объективе фотокорреспондента sb.by. Фото: Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter хоккей Подготовил(а): Виктория НОВИК Написать автору Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ Версия для печати Новости и статьи