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  2. Фотофакт. Хоккеисты «Гомеля» обыграли «Локомотив» в чемпионате Беларуси по хоккею с шайбой

Фотофакт. Хоккеисты «Гомеля» обыграли «Локомотив» в чемпионате Беларуси по хоккею с шайбой

В очередном матче регулярного сезона Экстралиги «Гомель» на домашнем льду обыграл оршанский «Локомотив» со счетом 3:2. Самые яркие моменты этой игры оказались в объективе фотокорреспондента sb.by.










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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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