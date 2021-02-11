Во Дворце Республики в Минске проходит VI Всебелорусское народное собрание. Мероприятие освещают более 470 белорусских представителей СМИ и 30 аккредитованных зарубежных журналистов. Работают выездные студии национальных телеканалов и не только. «СБ.ТВ» тоже ведет прямой эфир из Дворца Республики. Телевизионное закулисье запечатлел фотокорреспондент sb.by.
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Фотофакт. Как работает телевидение на VI Всебелорусском народном собрании
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