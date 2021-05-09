Кульминацией праздничного вечера в Минске стал гала-концерт "Подвиг народа бессмертен". На площади Победы собрались сотни людей: центр столицы наполнился музыкой и душевными композициями. Все они связаны с той страшной войной, историями героев и Великой Победой, которую мы обязаны помнить. Атмосферу музыкального праздника запечатлел фотокорреспондент sb.by.
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Фотофакт. Гала-концерт "Подвиг народа бессмертен" у монумента Победы
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