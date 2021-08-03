Легкоатлет из Норвегии Карстен Вархольм завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио в беге на 400 метров с барьерами. Он преодолел дистанцию за 45,94 секунды, установив новый мировой рекорд. Интересный факт: спортсмен превзошел свое же достижение, установленное в июле 2021-го (46,70 секунды). На победу с таким высоким результатом Вархольм отреагировал очень эмоционально, а фотографы запечатлели его триумф в ряде снимков.
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Фотофакт. Эмоциональная реакция норвежца на победу в беге на 400 метров с барьерами на Олимпиаде
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