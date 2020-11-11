Бывший президент Боливии Эво Моралес 10 ноября вернулся в страну. На границе с Аргентиной его тепло встретила толпа сторонников, сообщает «Интерфакс».
«Сегодня один из самых важных дней в моей жизни, я возвращаюсь в страну, которую люблю, и это наполняет меня радостью», – написал политик в Twitter.
Эво Моралес руководил страной в течение 14 лет до ноября 2019 года.
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Фотофакт. Экс-президент Боливии Эво Моралес вернулся на родину
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