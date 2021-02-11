Утром первого дня шестого Всебелорусского народного собрания участники форума во главе с заместителем председателя Совета Республики Анатолием Исаченко и заместителем председателя Палаты представителей Валерием Мицкевичем почтили память солдат, которые отдали свои жизни за мирное будущее страны и возложили венок к обелиску на столичной площади Победы. Церемонию запечатлел фотокорреспондент sb.by.
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Фотофакт. Депутаты ВНС возложили цветы к монументу Победы
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