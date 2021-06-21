Автодорога Куча – Душаньцзы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, которую считают одной из самых красивых дорог в стране, открылась после перерыва. Удивительной красоты пейзажи вдоль дороги привлекают туристов из разных регионов Китая, пишет «Синьхуа».
Дорога, протяженность которой составляет около 560 километров, соединяет район Душаньцзы г. Карамай в Синьцзяне и город уездного уровня Куча. Шоссе пролегает через «каменный лес», озера и луга.
Фото: «Синьхуа»
Опубликовано:
921
Фотофакт. Чарующие пейзажи вдоль автодороги на северо-западе Китая
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter