В минувшее воскресенье белорусский легкоатлет Максим Недосеков принес нашей стране вторую медаль Олимпиады в Токио. Спортсмен завоевал бронзу в прыжках в высоту. Напомним, что наш соотечественник показал результат 2 м 37 см – такой же, как катарский легкоатлет Мутаз Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери. Последние два легкоатлета использовали одинаковое количество попыток и разделили олимпийское золото. У Недосекова попыток было больше, поэтому на его счету – бронзовая медаль. Агентство Reuters выложило фото с церемонии награждения спортсменов. Делимся снимками с читателями.
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Фотофакт. Бронзовый медалист Максим Недосеков на олимпийской церемонии награждения
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