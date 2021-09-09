Фотофакт. Более 500 реликвий обнаружено в последние месяцы в руинах Саньсиндуй

Свыше 500 реликвий, поразивших археологов своей исторической ценностью, а также творческой составляющей и изобретательностью, нашли в последние месяцы в руинах Саньсиндуй в китайской провинции Сычуань, сообщает информационное агентство «Синьхуа».
Среди артефактов, найденных в шести жертвенных ямах, золотые маски, изделия из нефрита, слоновой кости и бронзы. Все они имеют изысканный дизайн и причудливую форму.
С октября минувшего года, когда начались раскопки в шести жертвенных ямах, в руинах Саньсиндуй найдено в общей сложности почти 2 тысячи предметов.
«Новые открытия еще раз демонстрируют, что фантазия, творческие силы и дух новаторства древних китайцев намного превосходили ожидания современных людей», – отметил директор Сычуаньского провинциального института культурного наследия и археологии Тан Фэй.
Фото: «Синьхуа»