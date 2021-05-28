Одной из самых популярных на Международном фестивале детского творчества «Золотая пчелка», стартовавшего сегодня в Климовичах, была площадка «Безопасное детство».
Могилевское областное управление МЧС порадовало показательными выступлениями и конкурсными программами. Желающие могли подняться на высоту в спасательной люльке, посидеть в кабине спецмашины, примерить защитное снаряжение пожарных и попытаться выбраться из «задымленной» палатки.
Представители газовой службы в игровой, ненавязчивой форме помогали гостям фестиваля повторить, как себя правильно вести в экстренных ситуациях.
Музыкальное сопровождение «Безопасному детству» обеспечил духовой оркестр МЧС, исполнивший проверенные временем хиты.
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Фотофакт. «Безопасное детство» стало частью фестиваля «Золотая пчелка»
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