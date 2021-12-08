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  2. Фотофакт. Беженцам в ТЛЦ раздали горячие обеды

Фотофакт. Беженцам в ТЛЦ раздали горячие обеды

Беженцам в транспортно-логистическом центре "Бремино-Брузги" раздали горячие обеды. Первые в очереди – женщины и дети. 













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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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