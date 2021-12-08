Главная Фотофакт. Беженцам в ТЛЦ раздали горячие обеды Опубликовано: 08.12.2021 15:49:34 1131 Фотофакт. Беженцам в ТЛЦ раздали горячие обеды Беженцам в транспортно-логистическом центре "Бремино-Брузги" раздали горячие обеды. Первые в очереди – женщины и дети. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Фото: Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы граница беженцы Дарья СТАРАВОЙТОВА Написать автору Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ Версия для печати Новости и статьи