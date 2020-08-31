В рамках акции "Соберем портфель вместе" руководство и члены правления Белорусского союза женщин вручили подарки к новому учебному году воспитанникам социально-педагогического центра с приютом Фрунзенского района столицы. Здесь проживают особенные дети, нуждающиеся в дополнительной помощи и поддержке, да и просто в любви и заботе, которую они не получили от своих родителей, пишет БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА
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Фотофакт. Белорусский союз женщин провел акцию "Соберем портфель вместе"
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