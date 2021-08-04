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Фотофакт. Белорусские гребцы выступили на Олимпиаде 4 августа

Белорусские гребцы сегодня на Олимпиаде в Токио показали хорошие результаты: все они вышли в полуфиналы Игр по своим дисциплинам. 5 августа на этом этапе состязаний Никита Бориков и Олег Юреня поборются за выход в финал А в гонках байдарок-двоек на 1000 м, Марина Литвинчук и Ольга Худенко постараются пробиться в финал А байдарок-одиночек на 500 м. Каноистка Елена Ноздрева вышла в полуфинал заездов на 200 м. Хотите посмотреть, как это было? Вот подборка фото сегодняшних выступлений белорусских гребцов на Олимпиаде. 
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Фото: РЕЙТЕР
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