ФОТОФАКТ: БелАЗ случайно переехал КамАЗ

Курьезная авария произошла в карьере Качканарского горно-обогатительного комбината в Свердловской области России, рассказали в сообществе «Подслушано в Качканаре».





130-тонный грузовик БелАЗ раздавил КамАЗ-заправщик. Водитель БелАЗа, видимо, потерял из виду заправщик и, решив, что тот отъехал, буквально смял кабину КамАЗа.





«Износ протектора очень большой, поэтому не успел оттормозиться», — пошутил один из комментаторов.

Водитель КамАЗа, к счастью, успел покинуть кабину, в аварии никто не пострадал. А вот кабина КамАЗа восстановлению не подлежит.



