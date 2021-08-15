Фотофакт. Бал у Радзивиллов на рыцарском фестивале в Несвиже

Во дворе Несвижского замка в рамках фестиваля исторической реконструкции "Несвижская фортеция" состоялся один из самых масштабных и изящных балов в гостях у его бывших хозяев - князей Радзивиллов. Как и столетия назад, сотни пар то грациозно шествовали, то кружили в танцевальных па под звуки живой классики в окружении великолепной замковой архитектуры. Актриса народного театра имени Уршули Радзивилл из Несвижа Ольга Климко тоже с энтузиазмом примерила роль представительницы древнего магнатского рода. И костюм из пьесы «Чорная панна Нясвіжа» пришелся как нельзя кстати:
- Нам досталась миссия приветствовать гостей, как хозяевам замка, - делится она. – Еще до начала бала многие гости подходили и расспрашивали, что же будет здесь происходить. Бал никого не разочаровал. Уверена, что фестиваль получит продолжение и будет собирать в нашем городе невероятное количество талантливых участников и гостей.