Правоохранительное ведомство проводит акцию "За безопасность - вместе!" на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". На восьми локациях в центре города расположились интерактивные площадки МВД. Также в рамках акции будет разыгран велосипед. Фотокорреспондент sb.by запечатлел атмосферу мероприятия и эмоции самых юных гостей.
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Фотофакт. Акция МВД Беларуси "За безопасность" на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске"
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