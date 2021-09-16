Фоточеллендж на болоте организовали участники районного форума работающей молодежи Шарковщинского района

На экологической тропе, проложенной вглубь республиканского ландшафтного заказника «Ельня», парни и девушки подняли над головами большой Государственный флаг Республики Беларусь. В руках у каждого их них при этом были небольшие флажки.





В рамках форума состоялся также открытый диалог. В старом парке агрогородка Германовичи молодежь размышляла о значимости сохранения исторической памяти, о патриотизме, как духовном стержне многих поколений, о необходимости всестороннего развития, поддержки талантливых и перспективных ребят.

– Беседа проходила в неформатной обстановке, в тени величественных деревьев. И это придавало некую особую атмосферу уюта, теплоты и гармонии, – рассказывает председатель Германовичского сельсовета Майя Якимович. – Я попросила ребят взяться за руки, ведь в единении наша сила. А если еще и головы светлые, если есть желание своим трудом и стараниями преумножать все то, что создавали предшествующие поколения, то у нас все получится.





Участники форума посетили художественно-этнографический музей имени Я. Н. Дроздовича, узнали много интересного о знаменитом земляке, о местных традициях и обычаях, о том, как раньше сельчане обрабатывали землю, как сеяли зерно, красили льняные полотна. Отдельно поговорили о реализованном ранее увлекательном проекте «Брендинг агрогородка Германовичи как инструмент устойчивого развития сельской территории: общими усилиями для всех».

Ребята пожелали присоединиться к республиканской благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси»: благоустроили территорию возле стен старинного деревянного храма Успения Пресвятой Богородицы Древлеправославной Поморской Церкви, посадили молодые деревца, возле церкви Святителя Николая Чудотворца покрасили ограду. С работой справились быстро, потому как трудились дружно, с вдохновением.



