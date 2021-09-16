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  2. Фоточеллендж на болоте организовали участники районного форума работающей молодежи Шарковщинского района

Фоточеллендж на болоте организовали участники районного форума работающей молодежи Шарковщинского района

На экологической тропе, проложенной вглубь республиканского ландшафтного заказника «Ельня», парни и девушки подняли над головами большой Государственный флаг Республики Беларусь. В руках у каждого их них при этом были небольшие флажки.


В рамках форума состоялся также открытый диалог. В старом парке агрогородка Германовичи молодежь размышляла о значимости сохранения исторической памяти, о патриотизме, как духовном стержне многих поколений, о необходимости всестороннего развития, поддержки талантливых и перспективных ребят.

– Беседа проходила в неформатной обстановке, в тени величественных деревьев. И это придавало некую особую атмосферу уюта, теплоты и гармонии, – рассказывает председатель Германовичского сельсовета Майя Якимович. – Я попросила ребят взяться за руки, ведь в единении наша сила. А если еще и головы светлые, если есть желание своим трудом и стараниями преумножать все то, что создавали предшествующие поколения, то у нас все получится.


Участники форума посетили художественно-этнографический музей имени Я. Н. Дроздовича, узнали много интересного о знаменитом земляке, о местных традициях и обычаях, о том, как раньше сельчане обрабатывали землю, как сеяли зерно, красили льняные полотна. Отдельно поговорили о реализованном ранее увлекательном проекте «Брендинг агрогородка Германовичи как инструмент устойчивого развития сельской территории: общими усилиями для всех».

Ребята пожелали присоединиться к республиканской благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси»: благоустроили территорию возле стен старинного деревянного храма Успения Пресвятой Богородицы Древлеправославной Поморской Церкви, посадили молодые деревца, возле церкви Святителя Николая Чудотворца покрасили ограду. С работой справились быстро, потому как трудились дружно, с вдохновением.


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