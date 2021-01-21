Фото Сандерса в варежках с инаугурации Байдена взорвало сети

Отдельного внимания стоят варежки, сделанные из старых свитеров, которые были подарены политику одной учительницей из Вермонта. В свою очередь Сандерс поделился, что он просто одевается тепло и не беспокоится о моде.

Американский политик появился на мероприятии в одежде, не соответствующей формальному дресс-коду. На снимке Сандерс сидит на стуле в теплой парке Burton, защитной маске и варежках. Известно, что температура в этот момент составляла +6 градусов.Вирусное фото уже во всю распространилось со всех социальных сетях под хештегом #berniesmittens, а пользователи интернета активно используют снимок для создания мемов и фотожаб.Напомним, 20 января состоялась церемония инаугурации, в ходе которой Джозеф Байден принес присягу и вступил в должность 46-го президента Соединенных Штатов. Пост вице-президента США заняла Камала Харрис. Она стала первой женщиной и первым "цветным" политиком на данном посту.Фото: afp.com