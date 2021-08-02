Как известно, спортивные соревнования – это всегда нервы и стресс. И каждый из спортсменов справляется с этим по-разному. К примеру, олимпийский чемпион по прыжкам в воду среди мужчин Том Дейли успокаивает нервы при помощи вязания.
Видимо, пряжа настолько увлекает Тома, что он занимается этим даже в общественных местах. Так, например, фотографы запечатлели чемпиона на трибуне во время женских соревнований Олимпиады – 2020 в Токио. Не отвлекаясь от состязаний, Дейли вязал свитер.
К слову, вязанием спортсмен увлекается уже давно. У него даже есть отдельная страница в Instagram, где он делится своими работами и видео процесса. Ранее в интервью Том рассказывал, что именно вязание помогает ему расслабиться и снять напряжение, связанное со спортивной карьерой.
Напомним, Томас Дейли – британский прыгун в воду, специализирующийся в прыжках с 10-метровой вышки. Олимпийский чемпион, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион Игр Содружества.
Видео: twitter.com/DalBologknees
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Фото дня: олимпийский чемпион Том Дейли вяжет свитер во время женских соревнований
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