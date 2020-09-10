Об этом сообщил сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев во время встречи с Президентом. В разговоре затронули тему VII Форума регионов Беларуси и России, который планируется провести в Минске и Минской области в сентябре.
– Готовится большая делегация губернаторов, глав субъектов Российской Федерации. И получается, что Минск подхватывает сейчас эстафету Петербурга, года ушедшего, когда на площадке VI Форума регионов было подписано соглашений – ради людей, ради предприятий, ради бизнес-объединений, агрогородков – на 500 миллионов долларов. Это ведь не абстрактная цифра, это конкретно дополнительный объем товарооборота, расширение российских рынков для белорусских поставщиков во всех регионах, – подчеркнул Дмитрий Мезенцев.
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Форум регионов дает возможности для увеличения поставок белорусских товаров в Россию
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Фото: Виталий ГИЛЬ