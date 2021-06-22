Форум регионов Беларуси и России может пройти в формате видеоконференции

В пресс-службе Совета Федерации Федерального собрания РФ отметили, что сейчас «в связи с обострившейся эпидемиологической обстановкой прорабатывается вопрос о переводе форума в режим видео-конференц-связи».Напомним, тема форума в 2021 году звучит так: «Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации».