VIII Форум регионов Беларуси и России, который должен был состояться с 29 июня по 1 июля в Московской области, могут перевести в формат видеоконференции. Причина: ухудшение ситуации с распространением COVID-19 в РФ, передает БЕЛТА.
В пресс-службе Совета Федерации Федерального собрания РФ отметили, что сейчас «в связи с обострившейся эпидемиологической обстановкой прорабатывается вопрос о переводе форума в режим видео-конференц-связи».
Напомним, тема форума в 2021 году звучит так: «Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации».
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Форум регионов Беларуси и России может пройти в формате видеоконференции
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