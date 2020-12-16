Международный молодежный форум «Импульс твоего города – вектор развития страны», который проходит в эти дни, объединил молодежь СНГ в онлайн-формате под эгидой Белорусского республиканского союза молодежи. Участники учатся продвигать свои проекты, а также набираются опыта в реализации идей и социально значимых инициатив.
Вчера, в первый день форума прошел вебинар «Роли в команде: как правильно распределить обязанности перед стартом». Полезной информацией с ребятами делились победители республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси», а также опытные предприниматели. Вместе они поговорили об основах социального проектирования. Во второй половине дня желающие могли узнать об эффективных приемах продвижения своих проектов на вебинаре «Путь от идеи до инвестиции».
Сегодня форум продолжил свою работу. В Национальном пресс-центре прошла диалоговая площадка «Презентация лучших практик» в формате видеоконференции на платформе Zoom, где молодые изобретатели представили свои разработки молодежи СНГ, рассказала руководитель республиканского молодежного проекта БРСМ «100 идей для Беларуси» Наталья Столпинская:
– Участники получили необходимые знания и навыки для создания проектных команд и успешной реализации своих социально значимых проектов, обменялись идеями и опытом.
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Форум «Импульс твоего города – вектор развития страны» объединил молодежь СНГ в онлайн-формате
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