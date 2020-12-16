Форум «Импульс твоего города – вектор развития страны» объединил молодежь СНГ в онлайн-формате

Вчера, в первый день форума прошел вебинар «Роли в команде: как правильно распределить обязанности перед стартом». Полезной информацией с ребятами делились победители республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси», а также опытные предприниматели. Вместе они поговорили об основах социального проектирования. Во второй половине дня желающие могли узнать об эффективных приемах продвижения своих проектов на вебинаре «Путь от идеи до инвестиции».Сегодня форум продолжил свою работу. В Национальном пресс-центре прошла диалоговая площадка «Презентация лучших практик» в формате видеоконференции на платформе Zoom, где молодые изобретатели представили свои разработки молодежи СНГ, рассказала