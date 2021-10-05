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  2. "Формула-1" к 2030 году намерена перейти на экологически чистое топливо

"Формула-1" к 2030 году намерена перейти на экологически чистое топливо

Руководство "Формулы-1" заявило о планах по использованию экологически чистого топлива к 2030 году. Такая информация размещена на их сайте.  

Фото: pixabay.com

Ожидается, что в 2022 году "Формула-1" будет использовать бензин E10, который на 90% будет состоять из ископаемого топлива и на 10 – из этанола. Конечной целью является переход к топливу без углерода.

Отмечается, что такой вид топлива будет подходить и гражданским двигателям внутреннего сгорания без их модификации. При этом потери в мощности по сравнению с обычным топливом не будет.

По оценкам, к 2030 году на дорогах будет находиться около 1,8 миллиарда автомобилей, из которых 8% будут использовать электродвигатели.
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