"Формула-1" к 2030 году намерена перейти на экологически чистое топливо

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Ожидается, что в 2022 году "Формула-1" будет использовать бензин E10, который на 90% будет состоять из ископаемого топлива и на 10 – из этанола. Конечной целью является переход к топливу без углерода.Отмечается, что такой вид топлива будет подходить и гражданским двигателям внутреннего сгорания без их модификации. При этом потери в мощности по сравнению с обычным топливом не будет.По оценкам, к 2030 году на дорогах будет находиться около 1,8 миллиарда автомобилей, из которых 8% будут использовать электродвигатели.