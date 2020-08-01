Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация. Лучше Льюиса может быть только сам Льюис

Действующий чемпион и рекордсмен Формулы-1 по количеству выигранных квалификаций Льюис Хэмилтон не перестает удивлять. На домашней трассе в Сильверстоуне сегодня британец завоевал свой 91-й в карьере и 3-й подряд в этом сезоне поул. И завтра он уже в 7-й раз будет стартовать на этом автодроме с первого места.

Жаль только, что поделиться этой своей радостью со своими многочисленными болельщиками и фанатами британский чемпион может только посредством телевидения. Гран-при Великобритании, как и предыдущие три этапа этого необычного сезона, проходит из-за санитарных мер пандемии коронавируса без присутствия зрителей и с очень ограниченным числом аккредитованных журналистов и фотографов. Дабы избежать стихийно приезжающих болельщиков, готовых сутками дежурить у закрытых для широкой публики ворот автодрома, Льюсу пришлось обращаться к своим фанатам с личной просьбой о соблюдении установленных карантинных правил. Такая же участь уготована и следующему этапу, который пройдет на этом автодроме через неделю в формате Гран-при 70-летия. Фактически это будет праздник ознаменования 70-й годовщины Формулы -1, которая начала в далеком 1950 году свою биографию первой гонкой именно на этой британской трассе.

Если во время первых трех этапов, которые прошли в июле в Австрии и Венгрии, у кого-то еще были сомнения по поводу действительной технической формы машин команды «Мерседес», то после сегодняшней квалификации, они исчезли. Болиды немецкой «конюшни» бросили вызов всему пелотону не только необычным черным цветом, символизирующим в этом году борьбу против расизма, но и своими скоростными характеристиками. Достаточно сказать, что занявший сегодня в квалификации вслед за Вальттерри Боттасом 3-е место Макс Ферстаппен уступил времени поула больше секунды. При этом голландец проехал свой лучший зачетный круг без помарок, и, как он сам признался, с максимально возможным темпом.

Разумеется, что в гонке пилоты не смогут ехать в квалификационном режиме всю дистанцию, и вряд ли болиды «Мерседес» будут отыгрывать на каждом круге по секунде. В этом нет необходимости. Проще будет создать безопасный отрыв секунд так в 5-6, а затем держать этот темп, контролируя свою машину и отставание преследователей. В общем с таким преимуществом, учитывая еще и великолепную спортивную форму, в которой находится лидер чемпионата Льюис Хэмилтон, соперникам можно рассчитывать лишь на возможные непредвиденные обстоятельства старта и первого поворота. Да еще молиться, чтобы что-то не заладилось в хорошо отлаженной работе немецкой машины. При всех остальных раскладах стартующие дружно с первого ряда пилоты «Мерседес» так и финишируют друг за другом, не позволив никому посягнуть на их лидерство.

Конечно, ничто человеческое им не чуждо. И тот же Льюис допустил сегодня в начале 2-го квалификационного сегмента ошибку, выехав за пределы трассы и разбросав, вернувшись обратно, по асфальту гравий. Это послужило причиной появления красных флагов, чтобы маршалы успели смести опасные ингредиенты с дорожного полотна. Но даже допуская иногда подобные ошибки, Хэмилтон никогда не отличался их повторяемостью. А значит шансов на то, что он ошибется еще и в завтрашней гонке, остается и того меньше. Разве что кому-то из очень уж рьяных соперников не удастся совладать с нервами и допустить контакт с машиной британского чемпиона. Но для этого надо сначала попытаться хотя бы ее догнать. Вот почему мгновения старта и первого поворота во многом завтра предопределят ход всей гонки.

«Ред Булл» по-прежнему «хромает на одну ногу»

В то время как Макс Ферстаппен в одиночку пытается хоть что-то противопоставить доминирующему «Мерседес», его напарник Александр Элбон по-прежнему не может добиться стабильности своих выступлений. То, что у тайского гонщика есть скорость, мы уже знаем. А вот составить компанию более опытному голландцу в авангарде стартовой решетки у дебютанта «Ред Булл» не получается. И даже назначенный для улучшения показателей Элбона новый инженер Саймон Ренни, ранее работавший с Уэббером и Риккиардо, не помог на этот раз Александру.

На трассе Сильверстоуна тайский пилот квалифицировался лишь 12-м, пропустив вперед себя даже Пьера Гасли. А ведь именно француза Элбон заменил в «Ред Булл» посреди прошлого сезона за недостаточно высокие результаты по сравнению с Максом Ферстапеном. Не случится ли обратной рокировки в течение ближайших гонок? Утверждать ничего не буду, но это место в австрийской «конюшне» еще и как медом притягивает всех, кто по каким-то причинам оказывается без контракта на следующий сезон. Кого только журналистские «свахи» не сватали туда на замену Элбону? Так что мотивации тайцу для успешного выступления не занимать. Остается лишь надеяться, что этот переизбыток мотивации не приведет к обратному эффекту, дополнительному прессингу, с которым не каждому удается успешно справляться

«Феррари» тщетно пытается «сохранить лицо»

Одним из кандидатов на замену Элбону в последнее время все активнее журналистами называется Себастьян Феттель. Пообещав еще две недели назад рассказать публично о своих планах на следующий сезон, немецкий чемпион затем передумал. А ведь все было уж и согласились на его трансфер в «Рэйсинг Поинт» на замену Серхио Пересу. Но видно пока еще не все варианты просчитаны, и Себастьян взял паузу, суть которой возможно в проведении дополнительных переговоров с Доктором Хельмутом Марко и самим Дитером Матещицем по возращении в «Ред Булл».

Казалось бы, предстоящий неизбежный уход из «Феррари» должен был бы сбросить всякий прессинг с Феттеля и позволить ему показать всем, что рановато его списывают из числа сильных гонщиков. Предыдущая гонка в Будапеште отчасти напомнила нам прежнего Себастьяна. Хотя по нынешним меркам, 6-е место на Гран-при Венгрии даже при том, что напарник финишировал и вовсе 11-м, вряд ли можно назвать успехом.

Но даже эта местная внутрикомандная дуэль снова оказалась не в пользу Феттеля. В Сильверстоуне он допустил в решающий момент ошибку и стартовать будет лишь 10-м, при том, что Шарль Леклер на стартовой решетке завтра будет на 4-й позиции. Монегаск почти на секунду быстрее немца проехал свой зачетный круг в конце квалификации.

Но в целом моторы итальянской скудерии по-прежнему заметно уступают соперникам. И если заводской команде еще как-то удается хотя бы побороться за место в первой «шестерке», то вот у ее сателлитов не получилось в Сильверстоуне даже выйти из 1-го сегмента квалификации. «Хаас» и «Альфа Ромео» дружным порядком в полном составе будут стартовать в арьергарде пелотона.

Борьба второго эшелона

Если в прошлом году, говоря о втором эшелоне, мы подразумевали борьбу 6 гоночных коллективов после тройки лидеров, то сегодня впору сместить ориентиры. Учитывая большой отрыв «Мерседес» от преследователей, под вторым эшелоном следует понимать теперь следующую за немецкой «конюшней «пятерку». Посудите сами. В полу-секундный интервал квалификационной ведомости уложились представители 4-х команд: Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Шарль Леклер («Феррари»), Ландо Норрис («МакЛарен»), Лэнс Стролл («Рэйсинг Поинт»). В следующие пол-секунды уложились Карлос Сайнс на своем «МакЛарен», команда «Рено» под предводительством Даниеля Риккиардо, и, как уже писалось выше, «второй номер» команды «Феррари» Себастьян Феттель.

Именно эти восемь гонщиков и поведут основную борьбу за единственное место на подиуме, которое там станется свободным рядом с пилотами «Мерседес». Это теоретически. А практически, мы конечно же верим, что немецкая исправная машина все же даст какой-нибудь сбой, и Гран-при Великобритании нам подарит интригу, ради которой мы так любим смотреть гонки Формулы-1.

Первые жертвы коронавируса

Жесткие карантинные меры чемпионата Больших призов, связанные с пандемией COVID-19, пока вполне обеспечивают стерильность проведения соревнований, которой требуют местные власти. Но жизнь нельзя полностью вписать в рамки ограничений. За сутки до начала британского этапа оказалось, что у Серхио Переса при явном отсутствии симптомов заболевания положительный результат теста на коронавирус.

Выяснилось, что мексиканец летал к себе на родину, чтобы забрать из больницы свою мать. Очевидно, либо в Мексике, либо по дороге туда или возращении в Европу у Серхио произошел опасный контакт с кем-то из вирусоносителей. В результате, Серхио вынужден пропустить этот и следующий Гран-при, уйдя на обязательный 14-дневный карантин. Вместо него команда «Рэйсинг Поинт» предпочла воспользоваться услугами не своих резервных гонщиков (Эстебан Гутьеррес и Стоффель Вандорн), которые у нее общие с «Мерседес», а своего давнего знакомого Нико Хюлькенберга. Немецкий пилот экстренным порядком прилетел из Нюрбургринга, где он готовился к очередным тестам спорткаров.

Представившаяся возможность сесть за руль боевой машины, которая по скорости уступает лишь чемпионским болидам «Мерседес», дает шанс Нико избавиться от печального рекорда самого бесподиумного пилота. Однако на деле все выглядит не так уж и просто. Во всяком случае пока. Уступив своему молодому напарнику Лэнсу Строллу всего 0.06 сек во втором сегменте квалификации, Хюлькенберг будет стартовать лишь с 13-й позиции. Тогда как канадец завтра на стартовой решетке будет 6-м.

Гонка начнется в воскресенье 2 августа в 16.00 по минскому времени.