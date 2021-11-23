Формула-1. Гран-при Катара. Гонка

Фернандо Алонсо возвращается на подиум

Первый в истории Катара Гран-при Формулы-1, прошедший на автодроме Лосаил в минувшее воскресенье, еще больше обострил борьбу за чемпионство. И хотя дуэль главных претендентов на титул была первостепенной по важности, героем дня был назван пилот «Альпине» Фернандо Алонсо, составивший компанию на подиуме победителю гонки Льюису Хэмилтону и финишировавшему вторым Максу Ферстаппену.

Льюис Хэмилтон в Катаре победил уверенно



Таким образом на тройку призеров Гран-при Катара пришлось в сумме 9 (!) чемпионских титулов. А если учесть, что в этом сезоне победу фактически одержит кто-либо из двух претендентов, то можно смело говорить, что на подиуме Лосаил после первой на этой трассе гонки собрались пилоты, 10 раз становившиеся чемпионами.

Вымученное, но справедливое решение

Как уже отмечалось в предыдущей статье, посвященной квалификации этого Гран-при, стюарды взяли большую паузу для того, чтобы определить наказание для виновных в нарушении «режимов желтых флагов». И лишь, когда до непосредственно самой гонки оставалось чуть более часа, вердикт был объявлен. Макс Ферстаппен за то, что он ускорился в зоне действия двойных желтых флагов, получил два штрафных очка в свою дисциплинарную книжку. Но более суровым для голландца было то, что он вынужден был потерять 5 мест на стартовой решетке. Таким образом со 2-го места по итогам квалификации пилот «Ред Булл» откатился на 7-е.

Из двух других виновников Карлоса Сайнса судьи не стали наказывать, приняв к сведению его объяснения и незначительность нарушения, а вот Вальттерри Боттас за недостаточно сильное снижение скорости под одиночными желтыми флагами получил 1 штрафной бал. Он потерял 3 места на стартовой решетке.

В результате этого вместе с Льюисом Хэмилтоном с первого ряда в гонке стартовал Пьер Гасли на итальянском болиде «Альфа Таури», а со второго – Фернандо Алонсо на французском «Альпине» и Ландо Норрис на британском «МакЛарен». Точь-точь, как мы и предполагали в своих прогнозах, в случае вынесения справедливого решения стюардами этого Гран-при.

Конечно, нашлись и те, кто посчитал это решение судей слишком уж суровым, учитывая, что чемпионат перешел в свою завершающую стадию, и теперь каждое очко может решить судьбу чемпионского титула. Самым несдержанным из недовольных оказался руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер. Особо не выбирая выражений, он допустил оскорбительные высказывания в адрес стюардов. Данное обстоятельство не могло пройти незамеченным, и инцидент был рассмотрен в FIA. В качестве наказания распоясавшемуся австрийцу было предписано пройти стажировку в школе маршалов, чтобы лучше понимать методику и особенности их работы на трассах Формулы-1. Кстати сказать, такую меру наказания ему предложил сам Хорнер, принеся, конечно же, извинения всем тем, кого затронули и обидели его грубые высказывания.

Вальттерри Боттас вышел из игры

Выводя свою машину на старт на 6-ю позицию после прибавленных трех мест к 3-й строчке итогового протокола квалификации, у Вальттерри Боттаса имел и положительные моменты такой перестановки. Ведь если бы никого не оштрафовали, то ему пришлось бы стартовать с третьего места позади Макса Ферстаппена. А так выходило, что теперь уже голландец был позади финского пилота.

Правда, четная и нечетная стороны стартовой решетки всегда отличаются состоянием трассы. Нечетная, как правило, более чистая. И в этом плане у пилота «Ред Булл» было некоторое преимущество над двукратным вице-чемпионом. Однако в момент старта воедино должно сложиться много факторов, чтобы предполагаемое преимущество было реализовано. Тут и реакция гонщика на момент, когда гаснут стартовые фонари, и его умение максимально точно распределить свои усилия при управлении болидом. И то, как машина поведет себя в эти ответственные секунды. Не будем забывать, что одновременно в одном направлении стартуют кроме тебя еще 19 гонщиков. И у каждого из них одна и та же цель: как можно быстрее доехать до первого поворота и как можно правильнее расположить перед входом в него свою машину, чтобы не пропустить сзади едущих, а еще лучше - опередить находящихся впереди соперников.

В исполнении Вальттерри Боттаса за всю его карьеру мы видели и супер удачные старты, и супер неудачные провалы. Выступления финского пилота никогда не отличались большой стабильностью. Великолепные гонки могли сменяться откровенно проигранными, поэтому на старте в Катаре, наверное, я бы скорее удивился прорыву Боттаса, чем его неудаче.

Но в «Мерседес» наверняка рассчитывали, что Вальттерри сможет хоть как-то помочь Льюису, попридержав позади себя Ферстаппена. Только вот, принимал ли в расчет эти ожидания сам финский гонщик, сказать сложно. Ему уже пришлось «отдуваться» в этом году перед СМИ и общественным мнением за столкновение с Ландо Норрисом, машина которого зацепила затем болид Ферстаппена, выведя таким образом претендента на титул из борьбы на венгерском Гран-при.

И судя по тому, как во всех последующих гонках Вальттерри фактически ни разу не продемонстрировал своего противостояния Максу, сам собой напрашивается вывод, что Боттас и не собирался активно помогать своему товарищу по команде ни в Катаре, ни на других автодромах. Спрашивается, зачем? Контракт в «Мерседес» с ним не продлили на следующий год, предпочтя молодого британского гонщика Джорджа Рассела. Работать на лишний титул Льюиса, портя свою репутацию, тоже вроде бы ему не с руки. Потому и слышали мы уже в ответах финна журналистам на очередной вопрос, почему он не мог долго сдерживать позади себя Макса, следующие фразы: «я его не заметил», либо «машина не позволяла в тот момент», либо «шины совсем не держали трассу».

Льюис верит, что завоюет титул



Катар ничего в этом плане не изменил. На старте Макс Ферстаппен с легкостью обошел «Мерседес» финского вице-чемпиона. А Вальттерри не только не смог сесть голландцу «на хвост», но и пропустил еще нескольких соперников вперед себя. В итоге второй круг Боттас начинал уже не 6-м, а 11-м (!).

В то время как Льюис уверенно лидировал в гонке, создав безопасное преимущество в 4 секунды от ближайшего преследователя, Вальттерри на точно такой же машине не мог справиться даже с середнячками. Понадобилось вмешательство Тотто Вольфа, чтобы как-то смотивировать и подтолкнуть финна, у которого, кстати сказать, руководитель команды «Мерседес» является еще и личным менеджером.

После этого Вальттерри чуточку оживился и даже сумел провести пару обгонов, переместившись на 9-е место. Но это был уже 10-й круг. И к этому времени Серхио Перес на «Ред Булл», после старта с 11-го места добрался уже до 6-го.

Почему я привожу это сравнение? Фактически и мексиканец, и финн выступают на данном этапе чемпионата вторыми номерами в своих командах. Каждому из них предписано выполнять роль помощников своим напарникам, которые борются за чемпионский титул. И чем эффективнее Вальттерри и Серхио выполняют свою роль, тем ближе их команды к победе в Кубке конструкторов. Что же касается их машин, то на сегодняшний день «Мерседес» и «Ред Булл» справедливо относятся к лидерам пелотона, и должны вести основную борьбу между собой, а не с командами-середнячками. Ладно бы еще Боттаса сдерживал кто-нибудь из пилотов «Феррари» или «МакЛарен», которые борются за 3-е место в командном зачете. В Катаре больше всего времени финский гонщик потерял, пытаясь обогнать машины «Астон Мартин» и «Альфа Таури», которые ведут сражение за 6-ю позицию в чемпионате.

После неудачной квалификации Серхио перес прорвался лишь на 4-е место



После «теплых слов» поддержки со стороны своего менеджера Боттас поехал побыстрее, и на 23-м круге он все же вышел на 4-ю позицию. Но к моменту начавшейся волны пит-стопов финн уже настолько отстал от лидирующей группы, что вмешаться в борьбу лидеров уже не мог. Макс Ферстаппен, продолжающий преследовать Льюиса Хэмилтона, вернулся после замены шин в боксах далеко впереди второго пилота «Мерседес».

Тут следует отметить, что после старта с 7-го места голландскому гонщику понадобилось менее 5 кругов, чтобы обойти всех соперников, которые отделяли его от главного конкурента. И созданный за это время Льюисом 4-секундный отрыв был не столь и катастрофичным, чтобы Максу не попытаться отыграться.

А в немецкой «конюшне» все еще надеялись, что у Боттаса получится подобраться ближе к лидирующей группе хотя бы за счет тактики одного пит-стопа. Увы, шины не выдержали длительной нагрузки, и на 33-м круге на его «Мерседес» лопнуло левое переднее колесо. Проехавшись по гравию и едва не разбив машину, Боттас доехал до боксов, получил новые шины и носовой обтекатель.

Однако его возвращение на трассу вряд ли можно было назвать успешным. После еще 20 кругов стало ясно,что Вальттерри не сможет поддерживать темп лидеров. И рассчитывать, что он пойдет на дополнительный пит-стоп и затем покажет время лучшего круга, было напрасно. Команда попросила финского пилота досрочно сойти с дистанции, чтобы к следующей гонке у него имелось право внеплановой замены коробки передач без получения штрафа.

Быстрый Макс

Темп Льюиса по ходу гонки был явно не тем, который ожидали его соперники в «Ред Булл». Ферстаппену никак не удавалось сократить отставание, которое британский чемпион сохранял для своего безопасного комфорта. Единственное, на что мог рассчитывать голландец, так это отобрать у лидера 1 очко за лучший круг. Благо, что отставание от преследователей у Макса было достаточным, чтобы совершить дополнительный пит-стоп.

С другой стороны, Ферстаппен и так долгое время ехал лидером по этому показателю. Но видно в австрийской команде понимали, что Хэмилтон едет не в полную силу, которую может позволить ему его машина. И в любой момент может ускориться, чтобы перебить время лучшего круга в свою пользу. Поэтому в конце гонки Макс уезжает за свежими шинами и, вернувшись на трассу, на последних секундах убедительно показывает рекордное время прохождения круга. Ответить ему подобным маневром Хэмилтон уже не мог, так как будучи позади британца Ферстаппен свернул на пит-стоп на предпоследнем круге. Точный расчет, безошибочные действия механиков на пит-стопе, и в итоге Льюис отыграл у голландца не 8 очков, как мог бы, а только 6.

Теперь за 2 этапа до финиша чемпионата преимущество Ферстаппена составляет 8 очков. И теоретически он может стать чемпионом уже на следующей гонке, которая пройдет через две недели в Саудовской Аравии. А вот Льюису даже при всех удачных для себя обстоятельствах можно стать 8-кратным чемпионом только по результатам обоих оставшихся Гран-при.

Макс Ферстаппен быстро разобрался с конкурентами в начале гонки



Фернандо вернулся

Стартовав после штрафов соперников с 3-го места, испанский чемпион не просто надеялся на подиум. Он делал все, чтобы его надежды сбылись. На старте Фернандо обошел Пьера Гасли, и даже какое-то время прессинговал Льюиса Хэмилтона. Казалось, что вот-вот случится сенсация, и «Альпине» опередит «Мерседес» действующего чемпиона. Но этого не произошло. Слишком уж существенная разница по скорости у этих болидов.

Фернандо сосредоточен перед гонкой



Но зато по ходу гонки Алонсо ехал очень хорошо. Почти настигнувший его на последних кругах Серхио Перес, успешно прорывающийся на свежих шинах сквозь строй конкурентов, не успел сесть испанцу «на фонари» и провести обгон.

Почти на мертвых покрышках Фернандо мастерски лавировал в поворотах на последних кругах, чтобы не наезжать на поребрики и не пробить шины, как это случилось у его нескольких соперников. И ему-таки удалось приехать на подиум, первый после столь долгого отсутствия испанца в числе тройки победителей. Последний раз на Формуле-1 Фернандо обливался шампанским в далеком уже 2014-м году в Венгрии, выступая за команду «Феррари».

После старта со 2-го места Пьер Гасли не заработал ни одного очка



Отметим, что пилот «Альпине» самым положительным образом отзывался о своей машине с начала этого гоночного уик-энда. Непосредственно перед гонкой, когда стало известно, что Алонсо будет стартовать с небывало высокой для него за последние 6 лет позиции, испанский чемпион пошутил, обращаясь к своим механикам: «Ребята, заправьте мне ее как следует, и можете уезжать в гостиницу. Я до финиша на такой машине и сам доберусь». И добрался-таки. И не где-то там в серединке, а приехал на подиум. Браво, Фернандо! Есть еще порох в пороховницах 40-летнего ветерана.

Фернанло Алонсо получил звание Гонщик дня в Катаре



Эстебан Окон и остальные

О том, что машина «Альпине» действительно стала ехать под конец сезона быстрее, можно судить и по 5-му месту на финише Эстебана Окона. Француз, хотя и отстал от своего напарника на отметке клетчатого флага на 20 секунд, все же сумел удержаться впереди и Лэнса Стролла на «Астон Мартин», и обеих машин «Феррари».

Для Стролла и его "Астон Мартин"_ 6-е место уже успех



А вот Ландо Норрису не повезло. Взорвавшееся за 6 кругов до финиша на машине британца, вновь как и у других, переднее левое колесо вынудило его совершить лишний пит-стоп. Слабым утешением за все старания гонщику «МакЛарен» послужили 2 очка за 9-е место. Но они позволили Ландо сохранить 5-е место в личном зачете чемпионата. А это фактически признание того, что пока Норрис является самым результативным пилотом из команд, которые идут после лидеров «Мерседес» и «Ред Булл».

Фото из личного архива автора