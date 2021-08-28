Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация

Дождевая лотерея Спа-Франкоршам

Дождливые условия во время квалификации в Формуле-1 - это всегда сродни игры в лотерею. Угадать с выбором шин в данный конкретный момент, найти на мокром асфальте на огромной скорости ту самую полоску трассы, на которой не поскользнешься, и суметь отловить болид в повороте, который вынужден проходить с заносом… Все это в полной мере продемонстрировал сегодня нам бельгийский автодром.

Перед началом квалификации понадобилось поупражняться под дождем машине безопасности. Берн Майландер старался проходить дистанцию на максимально возможной скорости, чтобы оценить, можно ли выпускать болиды на трассу. И лишь когда он дал свое «добро» руководству гонки, зажглись зеленые огни на выезде с пит-лейна.

К удивлению многих, самыми отважными на первых минутах проявили себя пилоты «Уильямс». Лишь они решились начать свою квалификацию на промежуточных шинах, остальные же 18 пилотов не рискнули пойти на такой, казалось бы, авантюрный шаг и сделали выбор в пользу дождевых покрышек. Но бельгийская трасса тем и хороша для зрителей, что она многообразна. Да еще и длинная. И когда после нескольких кругов на подсыхающем асфальте стало очевидно, что промежуточные шины гораздо быстрее и способны обеспечить сцепление с дорогой, все дружно ринулись в боксы на замену шин. Николас Латифи и Джордж Рассел даже успели полидировать, обозначив свои фамилии в верхней части протокола.

Джордж Рассел сотворил сенсацию







В конечном итоге их выбор оказался верным, и благодаря ему оба пилота британской «конюшни» (бывшей команды сэра Фрэнка Уильямса) прошли во второй сегмент квалификации. В числе неудачников оказались в полном составе «Хаас» и «Альфа Ромео», к которым примкнул и Юки Цунода из «Альфа Таури».



Во втором сегменте, заигравшись в тактике выбора прикатанных или новых промежуточных шин, в «Мерседес» едва не допустили ошибку. Посудите сами, за несколько секунд до окончания времени сегмента ни у одного из пилотов немецкой команды не было показано времени, достаточного, чтобы пройти в финальную часть квалификации. Все решала последняя и единственная попытка. И случись что-нибудь на трассе, появление даже желтых флагов, заставляющих снизить скорость, привело бы к сенсации: отсутствию пилотов чемпионской «конюшни» в финальном сегменте. И это бы означало старт их машин за пределами первой «десятки». Но обошлось, как говорится, успели вскочить в последний вагон уходящего поезда.

А вот скудерия «Феррари» в попытках переиграть соперников тактически показала себя не с лучшей стороны. Оба пилота в результате «остались за бортом» лидирующего корабля, ушедшего в плавание на третий сегмент. Ни Карлосу Сайнсу, ни Шарлю Леклеру не удалось пробиться вперед. Не сумел проехать чисто зачетный круг и опытный Фернандо Алонсо. Испанский ветеран не только уступил своему юному французскому напарнику Эстебану Окону, но и откатился в итоговом протоколе на 14-е место.

Русская рулетка Ландо Норриса

В финальной части дождь усилился настолько, что выехавший на дождевых шинах Себастьян Феттель уже на середине своего прогревочного круга обратился по радио к руководству гонки с предложением остановить заезд красными флагами. Хотя в это же время Джордж Рассел, Пьер Гасли и Серхио Перес довольно уверенно ехали даже на промежуточных шинах. Длинный круг автодрома Спа-Франкоршам частенько в непогоду подбрасывает парадоксы: в одном конце трассы может хлестать ливень, а на другом вполне может появиться солнце. Зная это, дирекция гонки не торопилась с принятием кардинального решения.

Но становилось очевидным, что может и одного быстрого круга будет достаточно, чтобы завоевать поул-позишн, пока остальные гонщики будут выбирать между сильным дождем и возможностью просвета в тучах. Именно с такими мыслями ринулся в атаку Ландо Норрис на своем оранжевом «МакЛарен». До этого момента у британца было лучшее время на первом и втором секторах трассы, что свидетельствовало о правильно подобранных настройках. И действительно у Ландо был шанс в этот день заработать право стартовать с первого ряда. Но ему не повезло. Слегка увлекшись в погоне за скоростью, Норрис не удержал болид на выходе из поворота «Красная вода». И то, что произошло накануне в женской W-серии, повторилось снова.

Потерявшая сцепление с мокрым асфальтом машина на большой скорости ударилась задней правой стороной об отбойники, а затем, завертевшись волчком, продолжила по инерции движение, разбрасывая в стороны осколки карбонового корпуса и металлических деталей подвески. Появились «красные флаги», а ехавший за британцем Себастьян Феттель продолжал возмущаться по радио, почему дирекция гонки не захотела его услышать и не остановила заезды. Немецкий чемпион сбросил скорость и подъехал к разбитой машине «МакЛарен», чтобы уточнить, все ли в порядке с пострадавшим гонщиком. Ландо Норрис показал большой палец вверх, что означало «все в порядке», мол, «я жив».

Случившаяся авария по своему характеру напомнила условия игры в «русскую рулетку», или как еще у нас в Беларуси говорят: «Или пан, или пропал». Пройди это опасное место Ландо удачно, и был бы у него шанс показать лучшее время квалификации. Тем более, что заезды в таком случае могли бы и не останавливать красными флагами. Ведь буквально через несколько минут дождь утих и асфальт стал быстро подсыхать. Но случилось, что случилось. Норрис, к счастью, сильно не пострадал. Ушиб локтя, который заметили мы по жестам вылезшего из кокпита гонщика, не вызвал особых подозрений у врачей. И через пару часов после случившегося Ландо получил медицинский допуск к завтрашней гонке.

Дело лишь за механиками. Скорее всего им придется сильно поработать над разбитой машиной всю ночь, и стартовать пилот «МакЛарен» будет лишь с пит-лейна.

Неожиданный сюрприз

Если у кого-то еще и оставались сомнения по поводу рациональности предстоящей замены в команде «Мерседес» финского вице-чемпиона Вальттерри Боттаса на британца Джорджа Рассела, то после сегодняшней квалификации они наверняка исчезли. Понятно, что мокрая трасса позволяет даже аутсайдерам вытащить свой счастливый билет в квалификации. Но чтобы он оказался настолько счастливым, что в гонке Джордж будет стартовать с первого ряда? Об этом нельзя было и мечтать. Не тот еще, к сожалению, уровень у машин команды «Уильямс» несмотря на присутствие у них под капотом моторов «Мерседес», чтобы мечтать о таком успехе.

И что примечательно, на первом ряду стартовой решетки вместе с Джорджем будет не Вальттерри Боттас или Льюис Хэмилтон, а ... Макс Ферстаппен. То есть в сегодняшней квалификации Джордж опередил обоих гонщиков заводской команды «Мерседес», имея в своем распоряжении всего лишь скромненький «Уильямс». Ясно, что без таланта гонщика не обошлось, даже если и говорить о счастливой дождливой лотерее.

Макс Ферстаппен на поуле в Спа







Что же касается самого обладателя поула, то у голландского гонщика «Ред Булл» квалификация не очень заладилась с самого начала. В первом сегменте он был вторым после Ландо Норриса, во втором лишь 5-м, опять же вслед за британцем. И лишь в третьем сегменте уже под клетчатым флагом Ферстаппен сумел проехать свой единственный лучший круг. В итоге Макс будет стартовать в гонке с поула, а его основной конкурент в борьбе за чемпионский титул Льюис Хэмилтон лишь третьим. Учитывая темп, который демонстрировали вчера и сегодня австрийские машины, у Ферстаппена есть все шансы доехать до финиша первым и максимально сократить отставание от действующего чемпиона, которое сегодня составляет 8 очков.

Лидеры второго эшелона





Бельгийская трасса при дождливой погоде, которую упорно продолжают синоптики обещать на предстоящую гонку, становится непредсказуемой. Она может превратить пелотон болидов в «длинный паровозик», либо напротив предоставить массу возможностей для обгонов при меняющихся метеоусловиях.

В силу того, что Серхио Перес на своем «Ред Булл» стартует лишь 7-м, а Вальттерри Боттас, имея в своих руках «Мерседес», после штрафа за аварию в предыдущей гонке и вовсе будет на стартовой решетке 13-м, возрастает роль лидеров второго эшелона.

Еще бы! Случись что-нибудь в дуэли Хэмилтон-Ферстаппен, и вы уже можете запросто попасть в лидеры гонки. Даниель Риккиардо на своем «МакЛарен» не блистал в свободных заездах, но зато в самый последний момент улыбчатый австралиец смог собрать воедино три сектора зачетного круга и показал 4-й результат. Разделить 2-й ряд на старте вместе с действующим чемпионом – что может быть лучше в плане перспективы?! На 3-м ряду будут Себастьян Феттель «Астон Мартин» и Пьер Гасли «Альфа Таури».

Если реально смотреть на вещи, то Джордж Рассел вряд ли удержит свою машину даже под сильным дождем на втором месте. А значит на компанию к Льюису и Максу на подиум вполне может претендовать любой из трех вышеназванных пилотов. А уж если сойдутся Макс и Льюис вновь в жесткой схватке, не уступая друг другу, то даже все трое могут оказаться на подиуме в Спа-Франкоршам.

Так что на старт Гран-при Бельгии выйдет по меньшей мере с десяток пилотов, мечтающих испить шампанское после завершения гонки. Осталось нам только подождать немножко, чтобы стать свидетелями интереснейших событий, которые наверняка произойдут во время этой гонки в бельгийских Арденнах. Старт гонки назначен на 16.00 по минскому времени.

Даниель Риккиардо стартует 4-м







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