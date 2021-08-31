Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.96
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Формирование смерчей над морем прогнозируется 3 сентября в Сочи

Формирование смерчей над морем прогнозируется 3 сентября в Сочи

В Сочи объявлено штурмовое предупреждение. В период с 31 августа по 3 сентября над морем могут сформироваться смерчи, передает РИА Новости.


– По прогнозам метеорологов, в период с 12 до 14 часов 31 августа, а также в течение суток 1 и 2 сентября, ночью и утром 3 сентября на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем, – уточнили информацию в пресс-службе администрации курорта.

Из-за существующей опасности жителям курорта и путешественникам рекомендуется не отдыхать у воды вплоть до 3 сентября.

Напомним, что 29 августа в Сочи было объявлено штормовое предупреждение из-за жары. В данный момент на курорте наблюдается пасмурная погода.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы