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Формирование радиационной, химической и биологической защиты создают в ОДКБ

Формирование радиационной, химической и биологической защиты (РХБ), а также медицинского обеспечения создают в ОДКБ, пишет БЕЛТА.


"В Москве в Объединенном штабе ОДКБ состоялись консультации представителей оборонных ведомств государств  – членов ОДКБ по вопросу создания совместного формирования РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ. Мероприятие направлено на выработку единых подходов по вопросу создания в организации нового совместного формирования и его нормативное правовое закрепление", – сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

В заседании под председательством начальника управления планирования применения войск (коллективных сил) ОДКБ – заместителя начальника центра планирования применения и подготовки войск (коллективных сил) ОДКБ генерал-лейтенанта Анатолия Яковлева в режиме видео-конференц-связи приняли участие представители оборонных ведомств Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
Анатолий Яковлев отметил, что на фоне негативных последствий пандемии COVID-19 обострилась необходимость консолидации усилий государств ОДКБ в противодействии новой глобальной угрозе. В связи с этим становится востребованным наличие в организации потенциала для оперативного и эффективного реагирования на подобные угрозы.
"Совместное формирование предусмотрено развертывать на территории одного из государств – членов ОДКБ в целях защиты силового потенциала организации и создания безопасных медико-биологических условий для его развертывания и применения, обеспечения коллективного реагирования или в случае масштабного и быстрого распространения опасных инфекционных заболеваний, – уточнили в пресс-службе. – Во время консультаций рассмотрены и согласованы подготовленные Объединенным штабом ОДКБ проекты документов по созданию совместного формирования РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ. Документы разработаны с учетом опыта Минобороны России по участию сводных подразделений РХБ защиты и медицинского обеспечения в мероприятиях по борьбе с пандемией в России и за рубежом".

"Создание совместного формирования РХБ защиты и медицинского обеспечения осуществляется по плану мероприятий по реализации решений сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также в рамках выполнения приоритетных направлений, предложенных Республикой Таджикистан на период председательства в организации, и поручения Военного комитета ОДКБ", – добавили в пресс-службе.
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