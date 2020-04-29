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  2. Ford в I квартале понес убытки на $ 2 млрд

Ford в I квартале понес убытки на $ 2 млрд

Американская Ford Motor из-за пандемии коронавируса сработала в первом квартале 2020 года с убытком в 2 млрд долларов, говорится в отчете компании. За аналогичный период 2019 года компания получила прибыль в 1,1 млрд.


Выручка автопроизводителя составила за первый квартал 34,3 млрд долларов, сократившись на 15% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, пишет ТАСС. Объем оптовых продаж сократился на 21%.

В период пандемии коронавируса Ford взял на себя «обязательства выпустить сотни машин скорой помощи, несколько миллионов защитных масок, 50 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких и 100 тыс. респираторов», отметили в пресс-службе компании.

18 марта три американских автогиганта — General Motors, Ford и Fiat Chrysler — приняли решение приостановить работу всех своих заводов в США из-за вспышки коронавируса. Эта мера затронула около 150 тысяч сотрудников.

В США, по последним данным, число заразившихся новым коронавирусом превысило 1 млн, скончались около 58 тысяч человек.

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Фото: РЕЙТЕР
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