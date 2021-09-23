Ford обновил рамный внедорожник Expedition

Полноразмерный внедорожник Expedition выходит с конвейера с 1996 года. Транспортное средство актуальной четвертой генерации было показано в феврале 2017-го.Автомобиль получил измененный дизайн: в базовых версиях есть светодиодная головная оптика, иные задние фонари, колесные диски оригинального дизайна и другие радиаторные решетки. На корме заметным изменением стало уменьшившееся пространство для номерного знака на двери.Новый спортивный пакет Stealth Edition можно приобрести вместе с комплектациями Limited и Limited MAX, а отличается он глянцево-черными зеркалами и рейлингами, подножками, решеткой, аппликацией на пятой двери, защитной пластиной заднего бампера, обрамлениями противотуманок, фар и фонарей.Expedition стал самым мощным в классе: битурбомотор V6 3.5 EcoBoost форсирован до 446 л.с. и 691 Нм. Такая версия мотора доступна исключительно для внедорожной версии Timberline и спортивной модификации Stealth Edition. Для остальных исполнений сохранен исходный двигатель V6 3.5 EcoBoost, который выдает 380 л.с. и 637 Нм.Все транспортные средства имеют десятиступенчатый «автомат», привод – задний или подключаемый полный с муфтой на передней оси и демультипликатором. Опционально доступна блокировка заднего межколесного дифференциала.Одним из главных новшеств стал трассовый автопилот BlueCruise, который позволяет убирать руки с руля на некоторых участках трасс.Производить Ford Expedition 2022 модельного года будут на заводе в штате Кентукки.Фото: скриншот видео