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  2. Forbes назвал самого высокооплачиваемого актера года

Forbes назвал самого высокооплачиваемого актера года

За минувший год он заработал 87,5 млн долларов, пишет экономическое издание.

Дуэйн Джонсон снова стал самым высокооплачиваемым актером 2020 года. Согласно данным Forbes «Скала» заработал 87,5 млн долларов. К слову, в прошлом году «Скала» заработал больше – 89,4 млн доллара.

Издание выяснило, что последний гонорар, полученный актером, составил 23,5 млн долларов. Как актер сыграл за эту сумму, зрители узнают 13 декабря, когда на Netflix выйдет фильм «Красное уведомление».

Что касается других актеров, то в десятке также оказались Джеки Чан (40 млн долларов), Адам Сэндлер (41 млн долларов), Уилл Смит (44,5 млн долларов), Лин-Мануэль Миранда – (45,5 млн долларов), Акшай Кумар (48,5 млн долларов), Вин Дизель – (54 млн долларов), Бен Аффлек (55 млн долларов), Марк Уолберг (58 млн долларов) Райан Рейнольдс, заработавший 71,5 млн долларов.

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Фото: Рейтер
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