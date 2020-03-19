Forbes назвал Кантемира Балагова одним из самых перспективных молодых европейцев

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Была отмечена дебютная кинокартина российского режиссера "Теснота", которая в 2017 году взяла приз ФИПРЕССИ на Каннском фестивале, а также драма "Дылда" (2019 год). Этот фильм попал в шорт-лист "Оскара" в номинации "Лучший иностранный фильм".В списке Forbes также оказался 29-летний предприниматель Иван Нечунаев из Томска и украинская хип-хоп-певица Alyona Alyona (Алена Савраненко).Всего в рейтинг включили 300 европейцев, которых разделили по десяти разным категориям (в каждую попало 30 представителей). Так, Балагова и Савраненко включили в раздел "Развлечения", а Нечунаева в "Финансы".На проведение исследования у экспертов ушло несколько месяцев.