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  2. Forbes назвал Кантемира Балагова одним из самых перспективных молодых европейцев

Forbes назвал Кантемира Балагова одним из самых перспективных молодых европейцев

Эксперты из издания Forbes внесли 28-летнего российского режиссера Кантемира Балагова в рейтинг "30 самых перспективных европейцев до 30 лет", пишет РИА Новости.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Была отмечена дебютная кинокартина российского режиссера "Теснота", которая в 2017 году взяла приз ФИПРЕССИ на Каннском фестивале, а также драма "Дылда" (2019 год). Этот фильм попал в шорт-лист "Оскара" в номинации "Лучший иностранный фильм".

В списке Forbes также оказался  29-летний предприниматель Иван Нечунаев из Томска и украинская хип-хоп-певица Alyona Alyona (Алена Савраненко).

Всего в рейтинг включили 300 европейцев, которых разделили по десяти разным категориям (в каждую попало 30 представителей). Так, Балагова и Савраненко включили в раздел "Развлечения", а Нечунаева в "Финансы".

На проведение исследования у экспертов ушло несколько месяцев.
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