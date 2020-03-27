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  2. Фонд финансовой поддержки предпринимателей провел вебинар для швейных предприятий

Фонд финансовой поддержки предпринимателей провел вебинар для швейных предприятий

Вебинар для швейных предприятий Беларуси на тему «Управление розничными продажами в индустрии моды» прошел с 23 по 27 марта в Бресте.


Мероприятие позволило расширить знания и компетенции швейных предприятий по доступу в глобальные производственно-сбытовые цепочки и выходу на новые рынки с приоритетом на рынок ЕС.

На вебинаре малые и средние швейные предприятия Беларуси обучили современным методикам планирования розничных продаж, управлять затратами, оценивать эффективность и планировать товарооборот, рассказали о факторах, влияющих на изменения в поведении потребителей, а также актуальных трендах в современных розничных продажах и новых форматах розничных магазинов в индустрии моды.

Фото: pixabay


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