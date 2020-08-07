«Фольксваген» с двумя детьми перевернулся в Минске

ДТП произошло возле Парка камней на улице Шугаева, рассказали в ГАИ Минска.

«Фольксваген» врезался в припаркованный «Ситроен» на столичной улице Шугаева, после чего опрокинулся.

– Женщина-водитель «Фольксвагена» не справилась с управлением и вблизи дома номер 17 на улице Шугаева столкнулась с припаркованным автомобилем «Ситроен», – поделились подробностями ДТП в ГАИ Минска. – В результате произошло опрокидывание автомобиля «Фольксваген». В нем находились двое детей: 4 года и 11 месяцев (малыши были в удерживающих устройствах).

В итоге женщину и детей отвезли в больницу на осмотр. По ее словам, она находилась в утомленном состоянии.