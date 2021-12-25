Флэшмоб Дедов Морозов прошел на рождественской ярмарке около Комаровки

Атмосфера возле Комаровского рынка в эту субботу самая что ни на есть праздничная. Здесь развернулся "Калядны кірмаш". У новогодней елки около главного входа на сезонный рынок собрались главные герои новогодних праздников - Деды Морозы и Снегурочки, чтобы посостязаться в умениях, которыми должны обладать новогодние персонажи.





Люди пришли на рынок за товарами к праздничному столу, многие не ожидали оказаться в числе зрителей яркого рождественского шоу. Посетители неспешно прогуливаются между павильонами, рассматривают товары, прицениваются.

Среди ремесленников, которые предлагают свои товары на ярмарке, - супруги Наталья и Нигмат Шариповы из поселка Ворново в Гродненской области.

- У меня муж гончар. Дома открыли свою мастерскую и вот уже третий год работаем, - рассказывает Наталья. - Мы привезли на ярмарку наши изделия из глины. Это посуда для пищевых продуктов. Горшочки для запекания, мисочки, емкости для напитков, заварочные чайники. Их можно использовать и в духовке, и в микроволновке. Многое сейчас делаем на заказ, к Новому году многие хотят уникальный подарок. Чаще всего берут горшки и миски, а еще курницы. Это специальное приспособление для запекания курицы в духовке.

Цены на посуду ручной работы вполне бюджетные - от 2 до 20 рублей.





Неподалеку свои товары посетителя ярмарки предлагает Евгений Волков из Полоцка:

- Мы часто приезжаем на праздники в Советский район Минска. И на Масленицу, и на Рождество, и на 9 Мая. Сегодня привезли наши натуральные меда. Бренд нашего района - вересковый мед. Вот он, темно-коричневого цвета. Минчане его очень любят. В нем много минералов, кобальта, витаминов. Средние цены - от 15 до 20 рублей за килограмм. Привезли также побочные продукты пчеловодства - медовуху, збитень, пыльцу, прополис.





Отдельного внимания заслужили домашние сыры. Их на «Калядный кирмаш» привезли два хозяйства. Фермер Вячеслав из Вилейки на угощение горожанам привез крем-чиз из козьего творога, плавленый сыр, страчателлу, сырные шарики, натуральное сливочное масло… Смотришь на все это лакомство и невольно просыпается аппетит.

- Это сыр дагестанский, выдержанный на виноградных листьях. Вообще в Дагестане такой сыр закапывали в землю месяцев на 5-6 и доставали, когда наступали голодные времена, - Вячеслав про сыр знает, кажется, все. - Здесь у нас сыр чеддер в необычной подаче. Просто складывали его мозаикой и получили такие вот интересные лепестки.

У Вячеслава постоянная точка на фермерском рынке «Валерьяново». Цены от 30 до 50 рублей за килограмм.





Рядом свои не менее вкусными сырами угощает Наталья Зюзина из деревни Микуличи Дзержинского района:

- Родилась в Минске, всю жизнь прожила тут. А потом что-то стукнуло в голову, и уехала в деревню. Продала квартиру, купила дом. Теперь у меня и козы, и коровы. Сегодня привезла на ярмарку венгерский сыр с копченой паприкой, укропом и чесноком. Есть также шоколадный сыр на десерт, чуть сладковатый адыгейский, качотта с пажитником и несколько моих авторских сыров, в том числе болгарский. Здесь у меня сыр деревенский. Три года искала тот самый рецепт. Нашла у бабули в далекой деревне километрах в трехстах от Минска...





- Специально к Рождеству мы подготовили для наших минчан насыщенную концертно-развлекательную и игровую программу с новогодними персонажами, - говорит заведующий сектором культуры Управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Игорь Воронин. - Привлекаем профессиональных артистов, творческие коллективы. Например, у праздничной елки на площадке перед входом на Комаровский рынок состоялся флэшмоб Дедов Морозов и Снегурочек. В нем приняли участие 21 пара новогодних персонажей.





Главный Дед Мороз проверил с помощью различных конкурсов, как готовы его помощники к выполнению праздничных обязанностей. Одним из самых эмоциональных моментов стал танцевальный батл. Деды Морозы со своими Снегурочками отплясывали танго, цыганочку и польку белорусскую. Самый яркий дуэт получил приятные призы. Завершился флэшмоб хороводом вокруг елки и традиционной новогодней песенкой «В лесу родилась елочка».





Праздничную атмосферу мероприятию придавала музыка. На сцене выступали различные исполнители и коллективы. Среди них - трио «Гармония», театр песни «Сябрынка», Евгений Зинкевич, Ольга Любавина и другие.





















gorbatenko@sb.by