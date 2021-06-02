В рамках акции «Беларусь в моем сердце» в 20 стационарных лагерях системы образования Минской области организованы флешмобы с изображением государственной символики Беларуси.
Участники флешмоба изображают государственный флаг из воздушных шаров красного и зеленого цветов, а затем выстраиваются в фигуру в виде большого красно-зеленого сердца.
Как сообщили в главном управлении по образованию Миноблисполкома, посыл акции – дать возможность детям почувствовать радость единения в совместном порыве гордости за свою страну. Также воспитанникам оздоровительных лагерей Минщины предложат поучаствовать в конкурсах и викторинах на знание государственной символики.
Фото предоставлены главным управлением по образованию Минского облисполкома
Опубликовано:
993
Флешмоб «Беларусь в моем сердце» проходит в Минской области
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter