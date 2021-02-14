ФК «Динамо-Брест» – победитель зимнего международного турнира по футболу «Winter Cup 2021»

На первом этапе шесть команд разбили на две группы. В первую попали ФК «Динамо-Брест» (Брест, Беларусь), ФК /«Волынь» (Луцк, Украина) и ФК «Сюи Спорт» (Сан-Педро, Кот-д'Ивуар). Во второй оказались ФК «Динамо-1960» (Малорита, Беларусь), ФК «Славия-Мозырь» (Мозырь, Беларусь) и ФК «Нью Эра» (Лагос, Нигерия).Лучшими у себя в «сетке» стали брестские динамовцы и футболисты из мозырьской «Славии».В заключительный день «Winter Cup 2021» в поединке за первое место «Динамо-Брест» уверенно одолело мозырскую «Славию» со счетом 2:0. Дубль оформил Александр Шестюк, ставший лучшим нападающим турнира.«Бронзу» с собой на родину увезли наши южные соседи из Украины – ФК «Волынь», переигравшие футболистов из малоритского «Динамо-Брест-1960» (3:0).Пятое и шестое место разыграли гости из африканского континента.- поделился болельщик ФК «Динамо-Брест» Александр.