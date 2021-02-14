В брестском футбольном манеже завершился традиционный международный зимний турнир по футболу «Winter Cup 2021». В спортивном празднике приняли участие команды из Беларуси, Украины, Нигерии и Кот-д'Ивуара.
На первом этапе шесть команд разбили на две группы. В первую попали ФК «Динамо-Брест» (Брест, Беларусь), ФК /«Волынь» (Луцк, Украина) и ФК «Сюи Спорт» (Сан-Педро, Кот-д'Ивуар). Во второй оказались ФК «Динамо-1960» (Малорита, Беларусь), ФК «Славия-Мозырь» (Мозырь, Беларусь) и ФК «Нью Эра» (Лагос, Нигерия).
Лучшими у себя в «сетке» стали брестские динамовцы и футболисты из мозырьской «Славии».
В заключительный день «Winter Cup 2021» в поединке за первое место «Динамо-Брест» уверенно одолело мозырскую «Славию» со счетом 2:0. Дубль оформил Александр Шестюк, ставший лучшим нападающим турнира.
«Бронзу» с собой на родину увезли наши южные соседи из Украины – ФК «Волынь», переигравшие футболистов из малоритского «Динамо-Брест-1960» (3:0).
Пятое и шестое место разыграли гости из африканского континента.
- Турнир понравился. Очень рад, что наше брестское «Динамо», несмотря на то, что весь основной состав прошлого сезона покинул клуб, показало достойный футбол. Болельщики увидели в деле новичков команды, а тренерский штаб, возможно, отметил тех футболистов, которые находятся на сейчас на просмотре. По игре впечатление очень хорошее. Буду надеяться, что в нынешнем первенстве страны наши ребята покажут достойную игру. Успехов им, - поделился болельщик ФК «Динамо-Брест» Александр.
bogush@sb.by
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ФК «Динамо-Брест» – победитель зимнего международного турнира по футболу «Winter Cup 2021»
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Фото: Павел БОГУШ