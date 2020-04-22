ФК «Барселона» продаст права на название стадиона «Камп Ноу», а деньги направит на борьбу с коронавирусом

Футбольный клуб «Барселона» продаст права на название домашнего стадиона «Камп Ноу», сообщает пресс-служба каталонцев.

Совет директоров «блауграны» утвердил передачу прав на нейминг арены на сезон-2020/21 фонду «Барселоны», который займется поиском спонсора. При этом уточняется, что слова «Камп Ноу» останутся в названии, к ним лишь добавят имя спонсора.

В руководстве клуба намерены переименовать домашний стадион всего на один сезон, а половину вырученных средств направят на исследовательские проекты, направленные на борьбу с коронавирусом COVID-19. Оставшиеся деньги также пойдут на благотворительность.

Легендарный «Камп Ноу», открытый в 1957 году и вмещающийся 99 354 зрителя, будет переименован впервые в истории. К слову, в скором времени арену планировались реконструировать и расширить вместимость до 105 тысяч болельщиков. При этом в руководстве «сине-гранатовых» давно рассматривали возможность продажи прав на название стадиона. Переименовать «Камп Ноу» рассчитывали с сезона-2023/24 и получить за это порядка 300 миллионов евро.